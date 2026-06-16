PIOGGIA DI APPLAUSI IN AULA

Inchiesta urbanistica Milano, assolti tutti gli imputati 

Erano tutti accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva per il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa

di Gigi Sironi
16 Giu 2026 - 12:51
01:35 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo