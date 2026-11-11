DOPO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER SALA

Inchiesta urbanistica a Milano, per le "famiglie sospese" l'inferno non è ancora finito

Occupato un cantiere nel quartiere Dergano

di Gigi Sironi
11 Nov 2026 - 19:19
01:36 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
inchiesta urbanistica milano
video tg