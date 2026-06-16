Assoluzione inchiesta Urbanistica a Milano, le famiglie senza casa: "Noi siamo vittime"

"Poteva succedere a chiunque, sono stati calpestati i diritti elementari dell'acquisto di una casa". Vite sotto sequestro e il prezzo pagato per il riscatto sono stati gli anticipi versati per delle case che non sono mai state costruite. Gli anni passano, la procura continua a fare le sue inchieste e blocca i cantieri. Così le famiglie sospese di Milano aspettano. "Noi siamo vittime", il loro grido.