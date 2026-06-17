Inchiesta urbanistica a Milano, alla fine a pagare sono state... le famiglie
Le indagini hanno bloccato un comparto che per la città corrisponde a quasi 14 miliardi di investimenti all'anno. E hanno lasciato nel limbo 5000 famigliedi Alessandra Rolla
Decine di miliardi di euro persi, 150 cantieri bloccati, 5.000 famiglie nel limbo, 2 assessori dimessi. È salato il conto dell'inchiesta urbanistica a Milano dopo la sentenza che ha visto tutti assolti perché il fatto non costituisce reato.
Il settore immobiliare in città, che dal 2015 ha attratto circa 35 miliardi di euro, ha subito una brusca frenata. Le indagini — ha spiegato Stefano Rusconi, consigliere delegato di Impresa Rusconi — hanno bloccato un comparto che per la città corrisponde a quasi 14 miliardi di euro di investimenti all’anno, pari allo 0,6% del PIL nazionale. A queste cifre, secondo lo studio di Scenari Immobiliari, bisogna aggiungere altri 26 miliardi di euro di ricadute sul sistema economico milanese.