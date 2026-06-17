Inchiesta urbanistica a Milano, alla fine a pagare sono state... le famiglie

Il settore immobiliare in città, che dal 2015 ha attratto circa 35 miliardi di euro, ha subito una brusca frenata. Le indagini — ha spiegato Stefano Rusconi, consigliere delegato di Impresa Rusconi — hanno bloccato un comparto che per la città corrisponde a quasi 14 miliardi di euro di investimenti all’anno, pari allo 0,6% del PIL nazionale. A queste cifre, secondo lo studio di Scenari Immobiliari, bisogna aggiungere altri 26 miliardi di euro di ricadute sul sistema economico milanese.