A un anno dall'inchiesta

Inchiesta Milano, cadono le accuse… e le famiglie rimangono sole: "A noi chi ci pensa"

Almeno 4.500 i nuclei familiari che hanno investito su progetti bloccati dall'indagine

di Luigi Sironi
23 Lug 2026 - 19:33
02:02 
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