Garlasco, nuova impronta di Alberto Stasi sul dispenser: riaperto il nodo delle tracce
Nell'inchiesta emergono un'intercettazione attribuita ad Andrea Sempio e il ritrovamento dell'impronta di Stasi sul dispenser del bagnodi Alessio Campana
Una nuova analisi avrebbe individuato sul dispenser del sapone l'impronta del mignolo destro di Alberto Stasi, elemento che la difesa ritiene incompatibile con l'ipotesi di una pulizia accurata della scena del crimine. La famiglia Poggi continua a contestare la nuova ricostruzione investigativa che vede come imputato Andrea Sempio.