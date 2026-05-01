Incendio sul Monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone

Una gigantesca lingua di fuoco sembra inghiottire la montagna. Continua ad ardere il maxi incendio partito sul Monte Faeta, in provincia di Lucca, che ha raggiunto il versante pisano minacciando la piccola frazione di Asciano vicino a San Giuliano Terme. A causa delle forti raffiche di vento che hanno spinto le fiamme è stato emesso un ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona, un provvedimento che coinvolge 3500 persone.