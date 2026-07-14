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Incendio nel quartiere Giustiniana, le fiamme divorano un campo

Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro, traffico bloccato vicino alla Cassia bis

14 Lug 2026 - 17:49
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