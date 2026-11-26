Quattordici persone, di cui tre in gravi condizioni e alcuni bambini piccoli coinvolti. Sono gli intossicati in un grosso incendio che si è sviluppato nella notte a Bologna, in un condominio di via Corticella, periferia della città. Le fiamme sono partite dal piano terra e poi si sono propagate a tutto il palazzo. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 50 persone, 12 i mezzi sanitari partiti per i soccorsi. Il Comune ha trovato una sistemazione in hotel a tutti gli sfollati che ne avevano necessità: cinque famiglie, per un totale di 15 persone. L'intero stabile è stato interdetto.