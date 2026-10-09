Incendio in deposito di bus a Firenze: 12 mezzi distrutti, 7 danneggiati

Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre un incendio ha distrutto 12 autobus, danneggiandone altri 7, nel deposito di Autolinee toscane in viale XI Agosto a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2:10 con quattro squadre, provenienti dal distaccamento di Fi-Ovest, da quello aeroportuale di Calenzano e dalla sede centrale e con il supporto dal comando di Prato, oltre a quattro autobotti e il mezzo aeroportuale Efestus, evitando l'irraggiamento e la propagazione delle fiamme ad altri autobus presenti all'interno del deposito.
Sul posto richiesto a scopo precauzionale anche un equipaggio sanitario: non ci sono persone coinvolte. Intervenuti inoltre polizia e Protezione civile del Comune. In corso gli accertamenti di polizia giudiziaria. Autolinee toscane spiega che a causa dell'incendio "che ha danneggiato 19 mezzi, il servizio di trasporto nell'intera area urbana di Firenze potrebbe subire disagi". Accertamenti in corso sulle cause.