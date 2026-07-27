Incendio a Peschici: si lavora senza sosta per spegnere i roghi | Attivi anche tre canadair

L'ipotesi è che sia doloso il devastante incendio che ieri, domenica 26 luglio, ha colpito il Gargano. Ci sarebbero diversi punti di innesco contemporaneo ma la certezza di avrà solo con lo sviluppo delle indagini. Almeno trecento turisti sono stati allontanati dalle spiagge con l'auto di motovedette della guardia costiera, traghetti e imbarcazioni di diportisti corsi in aiuto.