Fiamme in Puglia e in Sicilia, Ciciliano a Tgcom24: "Gli incendi non si combattono durante il fuoco, serve prevenzione"

In merito alla situazione incendi in Italia è intervenuto a Tgcom24 il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano che ha parlato di una situazione particolarmente critica in Sicilia e in Puglia. Proprio su quest'ultimo fronte, ha spiegato Ciciliano, è in atto nelle ultime ore un incendio particolarmente vasto che adesso si sta controllando.

Il capo della protezione civile ha spiegato che si tratta con tutta probabilità di un incendio doloso, appiccato cioè dall'uomo e ha voluto ringraziare gli operatori della capitaneria di porto ma anche i diportisti che si sono messi a disposizione per l'evacuazione dei turisti via mare.

Al momento, ha spiegato Ciciliano, sono operativi 15 canadair sull'intero territorio nazionale. ll capo della protezione civile ha anche voluto sottolineare che "gli incendi non si combattono durante il fuoco, si devono prevenire". È necessario quindi governare il territorio con ad esempio l'utilizzo dei droni e delle torrette di avvistamento, come sta facendo la regione Calabria da diversi anni. Anche perché, ha spiegato il capo della protezione civile, una pronta individuazione degli incendi riesce a spegnerli immediatamente.