Il caldo e il vento fattori fondamentali

Incendi, l'Abruzzo brucia

Il fronte più critico è quello del monte Morrone dove accanto alle squadre già impegnate, è arrivato anche il Genio militare dell'Esercito, con mezzi speciali"

di Chiara Ottaviani
18 Ago 2026 - 13:26
01:14 
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L’Abruzzo continua a bruciare. Il caldo e il vento alimentano gli incendi e rendono ancora più difficili le operazioni di spegnimento.

Il fronte più critico è quello del monte Morrone dove accanto alle squadre già impegnate, è arrivato anche il Genio militare dell’Esercito, con mezzi speciali per rendere più accessibili le aree colpite dalle fiamme e realizzare fasce tagliafuoco. Continua anche il lavoro dei mezzi aerei: quattro Canadair, un Erickson e due elicotteri regionali.  Annunciati poi altri tre Canadair per rafforzare gli interventi.

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