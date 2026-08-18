Incendi, l'Abruzzo brucia

Il fronte più critico è quello del monte Morrone dove accanto alle squadre già impegnate, è arrivato anche il Genio militare dell’Esercito, con mezzi speciali per rendere più accessibili le aree colpite dalle fiamme e realizzare fasce tagliafuoco. Continua anche il lavoro dei mezzi aerei: quattro Canadair, un Erickson e due elicotteri regionali. Annunciati poi altri tre Canadair per rafforzare gli interventi.