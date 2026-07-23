Incendi in Sicilia, il fuoco"minaccia le abitazioni, un residente: "Non si poteva a respirare"
Dall'alto canadair ed elicotteri, a terra vigili del fuoco e Protezione civile, combattono senza sosta contro un fronte alimentato dal vento e dal caldo estremodi Federica Terrana
Resta alta l'allerta per gli incendi in Sicilia. A Monreale, Castronoco e nel Nisseno, le fiamme hanno lambito alcune abitazioni ed è stata necessaria l'evacuazione di diverse famiglie. "È bruttissimo perché non sai se ti arriva fino a casa o se si ferma prima. Non si poteva respirare: c'era un circondario di fuochi. Una cosa terribile", ha spiegato un residente.