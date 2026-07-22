Incendi in Sicilia, il fuoco lambisce l'autostrada Palermo-Catania

Palermitano in ginocchio per gli incendi dopo una lunga notte di fuoco e black out. Decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, e il corpo forestale. Lo scirocco ha alimentato le fiamme rendendo ancora più difficile il lavoro delle squadre antincendio. Il gran caldo non allenta la morsa e, complice il vento, i roghi si sono propagati in diverse zone. Le squadre di emergenza sono ancora impegnate nel tentativo di contenere gli incendi e Palermo si è risvegliata in una cappa di fumo. Fiamme anche lungo l'autostrada Palermo-Catania: per ore è stata chiusa l'A19 e bloccata anche la statale 113. Diversi black out si sono verificati in una grande area del centro a Palermo. Con le temperature molto alte i cavi sono stati messi a dura prova e si sono ripetuti i guasti.