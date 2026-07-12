L'INTERVENTO

Incendi in Piemonte, a Premosello anche canadair in azione

"In miglioramento la situazione dei roghi

12 Lug 2026 - 16:30
01:52 
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Continuano gli interventi con canadair per tentare di domare il fronte di fuoco sulle montagne in provincia del Verbano-Cusio-Ossola

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