Oltre 200 metri sopra il torrente Varrone

Inaugurato il ponte pedonale più alto d'Europa: collega Tremenico a Lentrèe, nel Lecchese

Lo scopo del "ponte dei minatori" è combattere lo spopolamento

25 Ott 2026 - 15:05
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