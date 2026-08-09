Bari, in ufficio con pantaloni corti e vestiti più leggeri

Al lavoro in bermuda, gonne un po' più corte, abiti di tessuti leggeri. A Bari, a causa del caldo, cambia il dress code per i dipendenti di Arca Puglia. Con una circolare la presidenza dell'ente, che gestisce le case popolari, ha sdoganato per i suoi impiegati l'abbigliamento estivo più adatto alla stagione. Resta fermo il principio secondo cui l'abbigliamento adottato deve essere sempre improntato a criteri di buon senso, si legge nella comunicazione. I lavoratori hanno accolto positivamente il provvedimento.