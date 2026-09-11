In ricordo dell'11 settembre i vigili del fuoco scalano a Milano la Torre Galfa

I vigili del fuoco hanno ricordato a Milano i 343 "firefigheters" americani morti nelle Torri Gemelle del World Trade Center di New York con la tradizionale scalata della Torre Galfa, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Un modo simbolico per stringersi idealmente attorno al ricordo dei colleghi americani caduti l'11 settembre 2001, rinnovando ogni anno un legame di solidarietà e rispetto tra i vigili del fuoco di tutto il mondo. Settanta vigili del fuoco provenienti dai vari comandi della Lombardia hanno percorso per quattro volte l'intero sviluppo in altezza della torre, che conta 33 piani, partendo ogni volta dal piano terra, con addosso la divisa da intervento, che pesa circa venti chili. In occasione del 25esimo anniversario dell'attentato, il gruppo di vigili del fuoco milanesi è stato affiancato da sette colleghi statunitensi della base aerea militare di Aviano. La loro presenza ha reso l'iniziativa ancora più significativa, trasformandola in un momento di condivisione tra i due Paesi.