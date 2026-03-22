In questi giorni si celebra la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica
Al fianco di Lilt c'è Mediafriends. L'ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa - presieduto da Pier Silvio Berlusconi - mette a disposizione la propria forza mediatica con una campagna crossmediale in onda e on air su tutti i canali e i touchpoint del gruppo fino al 29 marzodi Beatrice Bortolin
La prevenzione e un corretto stile di vita sono alleati preziosi nella lotta contro i tumori, perché possono contribuire alla riduzione anche del 40 per cento dell'insorgenza di neoplasie. Per informare e sensibilizzare, 25 anni fa è stata istituita con un decreto del Presidente del Consiglio, la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che si celebra in questi giorni.
Attenzione ai cibi troppo processati. Il segreto a tavola è la semplicità, con un ingrediente chiave - l'olio extravergine di oliva - che si conferma anche quest'anno il simbolo della campagna di sensibilizzazione. Gli alleati contro i tumori fanno tutti parte della dieta mediterranea.
Al fianco di Lilt - la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - c'è Mediafriends. L'ente filantropico di Mediaset, Mondadori e Medusa - presieduto da Pier Silvio Berlusconi - mette a disposizione la propria forza mediatica con una campagna crossmediale in onda e on air su tutti i canali e i touchpoint del gruppo fino al 29 marzo.