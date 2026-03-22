In questi giorni si celebra la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica

La prevenzione e un corretto stile di vita sono alleati preziosi nella lotta contro i tumori, perché possono contribuire alla riduzione anche del 40 per cento dell'insorgenza di neoplasie. Per informare e sensibilizzare, 25 anni fa è stata istituita con un decreto del Presidente del Consiglio, la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, che si celebra in questi giorni.