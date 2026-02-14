In casa armi, esplosivo e cocaina: arrestato un uomo a Sassari

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Oschiri, in provincia di Sassari, in località Sos Ozzastros, a seguito del ritrovamento di armi, esplosivo e cocaina durante una perquisizione della sua casa casa nelle campagne di Oschiri. I carabinieri della compagnia di Ozieri, unitamente ai militari dello squadrone eliportato 'Cacciatori Sardegna' e degli artificieri del comando provinciale di Sassari hanno arrestato l'uomo nella mattina di giovedì 12 febbraio in flagranza di reato poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione illegale di armi da guerra e comuni da sparo, detenzione e fabbricazione di esplosivi, ricettazione e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato trasferito al carcere di Sassari Bancali, in attesa dell'udienza di convalida. Il materiale esplosivo è stato distrutto mediante attivazione diretta da personale del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Sassari.