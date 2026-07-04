dolomiti senz'acqua

In arrivo un'altra maxi ondata di calore, parte l'esodo verso le località di mare

Traffico da bollino rosso sulle autostrade italiane e temperature sopra i 35 gradi

di Ilaria Liberatore
04 Lug 2026 - 13:25
01:30 
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