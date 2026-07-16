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Imponente "shelf cloud" sull'A13: il muro di nubi annuncia il nubifragio

Lo spettacolare fronte nuvoloso ha preceduto il maltempo che ha colpito il Nord Italia

16 Lug 2026 - 16:34
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