Immigrazione clandestina, vasta inchiesta internazionale: misure cautelari in 17 Paesi dell'Unione

Visti turistici falsi per entrare in Europa, spostamenti in aereo e in taxi e infine l'arrivo in Inghilterra, spacciandosi per rifugiati afghani. Un meccanismo ben collaudato che partiva da una piccola attività, un vero e proprio quartier generale, gestito da stranieri a Bologna che da agosto 2024 avrebbe consentito l'ingresso illegale nel vecchio continente di centinaia di persone, indiani e pakistani soprattutto. È quanto scoperto con una vasta inchiesta internazionale sull'immigrazione clandestina, partita da Londra col supporto di Europol, che ha portato perquisizioni, sequestri e misure cautelari in 17 Paesi dell'Unione.