Fiume Adda, chiude un ponte: torna operativo il traghetto di Leonardo da Vinci

Imprescindibile per collegare il ducato di Milano e la repubblica di Venezia fino alla fine del 700, questo traghetto, progettato dal genio di Leonardo Da Vinci, tornerà presto fondamentale per collegare la sponda lecchese dell’Adda con quella bergamasca. Dal prossimo 4 maggio rimarrà infatti chiuso per 15 mesi, per interventi strutturali da parte di Anas, il ponte di Brivio, con inevitabili ricadute sulla viabilità. Ma a salvare chiunque abbia necessità di scavalcare il fiume, pendolari, studenti e lavoratori sarà proprio questa imbarcazione, al momento in uso solo come esperienza per i turisti nel fine settimana.