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Ilva, nasce la cordata per salvare "l'acciaio italiano"

È maturato nelle ultime 24 ore l'accordo tra un gruppo di imprese italiane interessate a una cordata per salvare l'ex Ilva e rilanciare il polo siderurgico di Taranto

di Roberta Fiorentini
11 Ago 2026 - 12:44
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È maturato nelle ultime 24 ore l'accordo tra un gruppo di imprese italiane interessate a una cordata per salvare l'ex Ilva e rilanciare il polo siderurgico pugliese. Potrebbe trattarsi di una svolta per il sito di Taranto, dopo il pronunciamento della corte di appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 26 ottobre.

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