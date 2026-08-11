Ilva, nasce la cordata per salvare "l'acciaio italiano"

È maturato nelle ultime 24 ore l'accordo tra un gruppo di imprese italiane interessate a una cordata per salvare l'ex Ilva e rilanciare il polo siderurgico pugliese. Potrebbe trattarsi di una svolta per il sito di Taranto, dopo il pronunciamento della corte di appello di Milano, che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro il 26 ottobre.