Il suicidio del 14enne Paolo Mendico, quattro compagni indagati per stalking

Lo prendevano in giro per i suoi lunghi capelli biondi: "Paoletta", "Nino d’Angelo", lo chiamavano così per insultarlo, i compagni di classe di Paolo Mendico, il ragazzino di 14 anni, morto suicida a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, l'11 settembre scorso. Offese reiterate "tali da produrre un perdurante stato di ansia che lo avrebbero indotto a modificare le proprie abitudini di vita". E' l'ipotesi della procura dei minori che ha iscritto nel registro degli indagati quattro studenti, tra i 16 e i 17 anni, con l’ipotesi di stalking.