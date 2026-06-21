Il sindaco di Formia commenta a Tgcom24 il ritrovamento delle sorelline

“C’è stato il ritrovamento delle sorelline e siamo felici, è un lieto fine. Erano scomparse e avevano destato grande preoccupazione in tutti. Siamo veramente felici. Sono state ritrovate a casa di una zia. Mi complimento con i carabinieri del Ros e della compagnia di Formia che, in coordinamento con la Procura della Repubblica, hanno coordinato l’indagine e sono riusciti a ritrovarle e poi si farà anche maggiore chiarezza.
E sull’imminente affidamento delle bambine commenta: “Non so quello che verrà deciso, ma siamo pronti a qualunque soluzione riterranno più opportuna. Non conosco nessuno dei familiari, nessuno risiede a Formia eccetto questo parente”.