Il sindaco di Formia commenta a Tgcom24 il ritrovamento delle sorelline

“C’è stato il ritrovamento delle sorelline e siamo felici, è un lieto fine. Erano scomparse e avevano destato grande preoccupazione in tutti. Siamo veramente felici. Sono state ritrovate a casa di una zia. Mi complimento con i carabinieri del Ros e della compagnia di Formia che, in coordinamento con la Procura della Repubblica, hanno coordinato l’indagine e sono riusciti a ritrovarle e poi si farà anche maggiore chiarezza.