Il ronzio accompagnato dal profumo del miele: in Liguria si può provare l'apiterapia

Si tratta di un'esperienza molto particolare. Una cabina spaziosa con comoda sdraio e panorama incantevole. Ma l'elemento che fa la differenza è il ronzio accompagnato dal profumo del miele. Si chiama apiterapia e rappresenta una novità nel campo delle tecniche rilassanti, la si può provare sulle alture di Rapallo, in Liguria. Gli alveari sono attaccati alla cabina, chi è all'interno può vederle e ascoltarle attraverso apposite grate.