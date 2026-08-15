Il report del Viminale sulla sicurezza, meno reati e più rimpatri

Il report diffuso dal Viminale offre l'opportunità di vedere l'andamento della sicurezza nel primo semestre di quest'anno. Calo generalizzato di tutti i reati, con gli omicidi volontari che diminuiscono del 15,3 per cento. Focus anche sull'immigrazione irregolare: rispetto al 2025, nel primo semestre del 2026, i rimpatri sono aumentati del 34 per cento, le espulsioni del 28. Dimezzati anche gli sbarchi: meno 52 per cento. Nei primi sei mesi del 2026 ci sono stati circa 14mila arrivi, nel 2025 erano stati più di 30 mila.