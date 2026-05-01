Il Primo Maggio di Giorgia Meloni da PizzAut: "Con i lavoratori più straordinari"

"In mezzo ai lavoratori più straordinari". Giorgia Meloni è a Monza da PizzAut, dove ogni giorno si impegnano e crescono tanti ragazzi bravi e orgogliosi, cresciuti con lo spettro autistico, che si danno un gran da fare per offrire il meglio sempre e comunque a tutti. Una mattinata fatta di abbracci, di domande, di sentimenti veri e forti. La premier è con tutta la brigata di cucina; a lei il compito di controfirmare un avanzamento di carriera.