Il Papa è rientrato a Roma dopo il viaggio apostolico in Perù. Durante il volo di rientro il Pontefice ha risposto alle domande dei giornalisti sul volo da Lima a Roma. Dopo il ricovero al Gemelli e l'intervento per un tumore al polmone, a chi gli chiede se avesse preparato una lettera di dimissioni prima del ricovero, Prevost risponde con il sorriso: "Eventualmente lo farò penso. Per adesso non ne vedo il bisogno". Papa Leone parla anche dei momenti più difficile, quelli della malattia: "Volevo fare questo viaggio. Ho detto facciamo subito. Per precauzione bisognerà essere attenti e fare i controlli annuali". Felice del suo viaggio Papa Leone ha parlato dell'affetto dei peruviani e ha risposto a domande anche sulla situazione internazionale.