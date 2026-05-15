Il Piemonte e il Veneto piangono le loro vittime della strage di sub alle Maldive
Ex bancario, Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, era il capo della spedizione. I biologi marini Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, di Omegna e Torino. Entrambi 31 anni.di Marco Graziano
Di Padova era Gianluca Benedetti, 44 anni, la sua prima vita dedicata alla finanza, ex bancario nel settore degli investimenti, un'attività che lo aveva impegnato fino a una decina di anni fa, quando la passione per il mare e le immersioni aveva avuto il sopravvento su tutto il resto e così nel 2017 si era trasferito alle Maldive dov'era diventato istruttore subacqueo e capobarca. Era lui che sulle due lussuose imbarcazioni del tour operator italiano Albatros Top Tour, accoglieva a bordo i turisti per le escursioni negli atolli nell'arcipelago dell'oceano indiano.