Chi sono le vittime

Il Piemonte e il Veneto piangono le loro vittime della strage di sub alle Maldive

Ex bancario, Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, era il capo della spedizione. I biologi marini Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, di Omegna e Torino. Entrambi 31 anni.

di Marco Graziano
15 Mag 2026 - 14:43
01:39 
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Di Padova era Gianluca Benedetti, 44 anni, la sua prima vita dedicata alla finanza, ex bancario nel settore degli investimenti, un'attività che lo aveva impegnato fino a una decina di anni fa, quando la passione per il mare e le immersioni aveva avuto il sopravvento su tutto il resto e così nel 2017 si era trasferito alle Maldive dov'era diventato istruttore subacqueo e capobarca. Era lui che sulle due lussuose imbarcazioni del tour operator italiano Albatros Top Tour, accoglieva a bordo i turisti per le escursioni negli atolli nell'arcipelago dell'oceano indiano.
 

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