Il Papa lascia il policlinico Gemelli

Leone XIV ha lasciato il policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da martedì 13 ottobre, quando è stato sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo al polmone. Il Papa, accolto da una grande folla in attesa, si è fermato a salutare alcuni degenti nell'atrio dell'ospedale. Una volta all'esterno ha salutato alcuni medici e i vertici dell'ospedale, fermandosi poi a parlare brevemente con persone che hanno avuto problemi di salute. Una ragazza gli ha regalato un piccolo pupazzo a forma di Papa spiegando che l'aveva accompagnata durante la malattia, e lui l'ha ringraziata prima di salire in auto e partire alla volta del Vaticano.