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Il Papa a Lampedusa fissa il mare dallo scoglio: e la papalina vola via

Fuoriprogramma per il pontefice che ha voluto rendere omaggi ai migranti "affacciandosi" sul Mediterraneo dalla scogliera

04 Lug 2026 - 10:33
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