A Corsico

Il paese alle porte di Milano ostaggio delle baby gang

Con i volti coperti da passamontagna e magliette e in mano bastoni e bottiglie, seminano il panico. Il sindaco: "Episodi che vanno combattuti"

di Maurilio Paloschi
21 Lug 2026 - 20:19
01:28 
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