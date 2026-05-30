Il nuovo centro della vita notturna"milanese è fuori controllo, ma la zona è stata esclusa dall'ordinanza "anti-movida"
La lettera dei residenti esasperati: "Alcol, urla e fuochi d'artificio fino a tarda notte, il comune intervenga"di Rossella Ivone
Urla fino a notte fonda, auto vandalizzate, rifiuti abbandonati per strada. È emergenza "malamovida" anche in pieno centro, a Milano. Situazione ormai insostenibile, lamentano in particolare i residenti della zona Sant'Ambrogio. Nei prossimi giorni entreranno in vigore le norme anti-movida selvaggia, ma tutta quest'area è stata esclusa dall'ordinanza.