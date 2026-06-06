Dopo il restauro

Il mosaico del toro nella galleria di Milano è tornato al suo originario splendore

Il lavoro di restauro era terminato da qualche settimana, ma all'animale mancavano i suoi proverbiali attributi

06 Giu 2026 - 20:02
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