NEL MILANESE

Il momento in cui Mario Roggero entra in carcere a Bollate

Il gioielliere si è costituto dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori

17 Lug 2026 - 18:15
00:26 
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