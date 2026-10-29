Il mercato di Ballarò si mette "in regola", ma gli storici ambulanti protestano

"È una vita che noi siamo qua, mio padre da 70 anni. Tu pensi che me ne vada a rubare?" A Ballarò, nel cuore di Palermo, è stato costruito un mercato per ospitare i venditori storici ma sono proprio loro che rischiano di rimanerne fuori. L’obiettivo del Comune è quello di regolarizzare i commercianti, la maggior parte abusivi. Per farlo è stato pubblicato un bando per assegnare le piazzole ma, a pochi giorni dalla scadenza, è andato deserto. Ai venditori non è piaciuto che non sia stata prevista una corsia preferenziale per chi lavora qui da decenni, ma la direttiva dell’Unione Europea - la stessa che ha messo sul piede di guerra gli stabilimenti balneari - impone gare pubbliche trasparenti e imparziali e aprirebbe le porte a chiunque possieda i requisiti per partecipare al bando. "Questo mercato dovrebbe essere accessibile a tutti i commercianti del posto, non dare possibilità ad altri e scartare noi".