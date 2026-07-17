il fertitta

Il mega-yacht dell'ambasciatore Usa approda a Venezia

L'imponente imbarcazione di Tilman J. Fertitta, rappresentante di Washington in Italia, è stata avvistata ormeggiata nella Laguna

17 Lug 2026 - 17:17
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