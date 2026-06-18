Il manuale del terrorista: istruzioni per bombe e sabotaggi

Un vero e proprio manuale operativo per la guerriglia anarchica. Si chiama "Ricette Ardenti" ed è finito al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto di sette anarchici accusati di attività sovversive. Nel documento, diffuso clandestinamente online, vengono descritte tecniche di sabotaggio delle linee ferroviarie e sistemi per realizzare ordigni artigianali, corredati da immagini e istruzioni dettagliate. Secondo gli investigatori della Digos, il "libricino sui treni" citato nelle intercettazioni degli indagati sarebbe proprio questo testo, attribuito a gruppi anarchico-insurrezionalisti stranieri.