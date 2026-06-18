Anarchici

Il manuale del terrorista: istruzioni per bombe e sabotaggi

Scoperto dagli investigatori durante l'inchiesta sugli anarchici arrestati a Roma

di Elena Tambini
18 Giu 2026 - 19:37
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Un vero e proprio manuale operativo per la guerriglia anarchica. Si chiama "Ricette Ardenti" ed è finito al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto di sette anarchici accusati di attività sovversive. Nel documento, diffuso clandestinamente online, vengono descritte tecniche di sabotaggio delle linee ferroviarie e sistemi per realizzare ordigni artigianali, corredati da immagini e istruzioni dettagliate. Secondo gli investigatori della Digos, il "libricino sui treni" citato nelle intercettazioni degli indagati sarebbe proprio questo testo, attribuito a gruppi anarchico-insurrezionalisti stranieri. 

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