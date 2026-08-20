ALLERTA GIALLA

Il maltempo sferza la Liguria: sottopassaggi chiusi e treni bloccati

A Chiavari, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo una persona, rimasta bloccata all'interno del suo furgone

di Andrea Noci
20 Ago 2026 - 12:32
01:25 
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