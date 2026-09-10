Il maltempo sferza il Centro-Nord: piogge e allagamenti

Strade allagate, violenti temporali e danni ingenti. È il bilancio di una intensa perturbazione che ha investito tutto il Centro-Nord. In Liguria, il torrente Lavagna è esondato per la seconda volta in due giorni a Calvari in provincia di Genova. L’acqua ha travolto un campo sportivo, senza causare vittime o feriti. In tutta la regione resta l’allerta gialla per temporali fino alle 21 di giovedì 10 settembre. Allerta arancione in Emilia Romagna, Marche e Toscana. In quest'ultima regione, sono stati oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile, a causa di allagamenti e alberi caduti. Colpita da un forte temporale l’isola d’Elba: disagi e smottamenti si sono registrati a Portoferraio. Nel livornese, a Cecina, in meno di due ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia.