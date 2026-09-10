Il maltempo sferza il Centro Nord: danni e allagamenti

Brusco stop al caldo record e maltempo al Centro Nord, con violenti temporali che purtroppo hanno provocato danni, disagi e anche una vittima in provincia di Udine. Nella notte forti piogge a Milano dove un grosso albero è caduto danneggiando diverse auto ma senza provocare feriti. Allagamenti anche nel palazzo sede del consiglio regionale della Lombardia. Forti precipitazioni stanno causando allagamenti diffusi nel Basso Friuli e nella vicina zona del Veneto orientale. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine e dei distaccamenti sono impegnati da ore in decine di interventi per affrontare le situazioni più problematiche in comuni come Latisana, Lignano Sabbiadoro - che è in parte allagata e dove per questo innumerevoli sono state le chiamate di soccorso - Marano Lagunare e Carlino.