TROVATA MORTA IN VASCA

Il giallo della tabaccaia di Milano: si stringe il cerchio attorno al killer

Stando a quanto emerge dall'autopsia, la donna è stata uccisa da un uomo "con una corporatura importante"

di Davide Loreti
15 Mag 2026 - 12:52
01:27 
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