Cronaca
i tre italiani a Milano

Il direttore del Centro Ustioni del Niguarda sui tre feriti di Crans-Montana: "Non ci aspettavamo un bollettino così"

Il dottor Franz Wilhelm Baruffaldi Preis:""Uno più grave, gli altri due più superficiali. Non coinvolti da esplosione"

01 Gen 2026 - 22:13
crans-montana
ospedale niguarda
unita spinale niguarda milano