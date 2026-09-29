Il consulente della difesa di Stasi Pasquale Linarello: "Ecco perché l'analisi negativa del 20 settembre cambia tutto"

Il genetista e consulente della difesa di Stasi Pasquale Linarello, che ha scoperto l'analisi dei pedali della bici di Alberto, ripercorre ai nostri microfoni una storia iniziata nel 2007: "Abbiamo scoperto l'esistenza della seconda analisi dai dati grezzi acquisiti nel 2026. Se i consulenti di Alberto al tempo li avessero avuti avrebbero di certo chiesto approfondimenti".