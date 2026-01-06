Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il monito ai turisti in arrivo

Il consolato del Qatar: "Attenzione, Milano è pericolosa"

Troppi- secondo le autorità qatariote i furti e i borseggi che hanno coinvolto i propri connazionali in vacanza qui. Meglio tenere alta la guardi

di Rossella Ivone
06 Gen 2026 - 19:30
01:32 
milano
sicurezza
video evidenza