doveva essere un centro polifunzionale

Il Comune di Monfalcone ritorna in possesso dei locali della moschea abusiva

Il risultato dopo una girandola di corsi e ricorsi al tribunale, al Tar e al Consiglio di Stato

di Enrico Laurelli
19 Set 2026 - 19:20
01:36 
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